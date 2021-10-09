Где результаты? Прокурор предлагал Беглову проверить ФКР за полгода до пожара в доме Чубакова

В Петербурге горит башня исторического дома Чубакова на набережной реки Карповки 30/15 в Петроградском районе. Пожар удалось локализовать только час назад, в 23:36, через несколько часов после возгорания. Примечательно, что только этим летом, буквально пару месяцев назад, были завершены работы в этой башне, которые проводил Фонд капитального ремонта. А полгода назад прокурор города Сергей Литвиненко предлагал губернатору Петербурга Александру Беглову проверить деятельность фонда. Однако официальной информации о том, как на это отреагировал Беглов, нет.

К счастью, в пожаре обошлось без жертв. Спасатели успели эвакуировать сто человек.

Пожар на площади 800 кв. метров в мансарде семиэтажного дома начался в 18:16. Пожару присвоили третий ранг.

В ликвидации возгорания участвовали 29 единиц техники и 128 человек личного состава. В 23:16 ранг пожара снижен до номера 1БИС.

Местные жители пишут в группе «Петроградская диаспора», что спасатели с трудом смогли попасть внутрь башни.

«Похоже строители что-то накосячить умудрились. Ее же заново переложили из бруса, только-только штукатуркой укрыли. Беда» «Пожарным практически нет доступа к огню. Делают все возможное» «Мансарда- горят перекрытия полностью, им не добраться- снимают металл, которым все обшито. Башня- горит меньше, но еще горит», — пишут пользователи Сети.

То есть, похоже, что вряд ли в пожаре виноваты бомжи. И, скорее всего, никаких решительных мер губернатор по отношению к фонду капремонта так и не предпринял.

Год назад в здании начали ремонтные работы, стоимость которых, по данным сайта госзакупок, составила 9,4 млн рублей. Работы в башне завершились этим летом.

Прокуратура Петроградского района после пожара начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb