Курс доллара опустился до 71,38 рубля впервые с июля 2020 года

Курс доллара опустился до 71,38 рубля впервые с июля 2020 года
За день доллар снизился в цене на 59 копеек. Фото: Pixabay

Курс доллара на Московской бирже обновил минимум с середины лета 2020 года, снизившись до 71,38 рубля.

Об этом стало известно сегодня, 14 октября. Во время торгов на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась до 71,38 рубля. Последний раз такое низкое значение курса было в июле прошлого года.

За день доллар снизился в цене на 59 копеек. Цена евро снизилась на 59 копеек, до 82,76 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 1,5% — до 84,4 доллара за баррель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сентябре некоторые валюты стали дешевле на 5%, в то время как российский рубль укрепился к доллару. На октябрь в отношении рубля также возложены надежды. Банком России может быть повышена ключевая ставка сразу на 50 базовых пунктов.

валюта курс валют курс доллара


 

Новости партнеров
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Спасатели и
Спасатели и "скорая" приехали после обрушения фасада дома на Васильевском острове
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Курс доллара опустился до 71,38 рубля впервые с июля 2020 года
На проспекте Славы загорелась легковушка
В Тосно горит нефтепровод
Принц Гарри и Меган Маркл заявляют, что крестины дочери могут пройти в Британии
У кого о чем болит: важные сигналы нашего тела
Костюмы из «Игры кальмаров» станут главными хитами на Хэллоуин
Молоко вредно взрослым: самые популярные мифы о еде
Пробки, перекрытия КАД и Троицкого моста: на Евразийский женский форум в ...