Курс доллара опустился до 71,38 рубля впервые с июля 2020 года

За день доллар снизился в цене на 59 копеек. Фото: Pixabay

За день доллар снизился в цене на 59 копеек. Фото: Pixabay

Курс доллара на Московской бирже обновил минимум с середины лета 2020 года, снизившись до 71,38 рубля.

Об этом стало известно сегодня, 14 октября. Во время торгов на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась до 71,38 рубля. Последний раз такое низкое значение курса было в июле прошлого года.

За день доллар снизился в цене на 59 копеек. Цена евро снизилась на 59 копеек, до 82,76 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 1,5% — до 84,4 доллара за баррель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сентябре некоторые валюты стали дешевле на 5%, в то время как российский рубль укрепился к доллару. На октябрь в отношении рубля также возложены надежды. Банком России может быть повышена ключевая ставка сразу на 50 базовых пунктов.