В сентябре рубль единственный укрепился к доллару

В сентябре некоторые валюты стали дешевле на 5%, в то время как российский рубль укрепился к доллару, сообщает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов РИА Новостям.

Российский рубль — единственный укрепился к доллару в минувшем сентябре, рассказал Юрий Попов. По его мнению, это связано с тем, что Банк России повысил ключевую ставку, а также приток средств иностранных граждан в Облигации федерального займа, сумма которых за сентябрь составила 110 миллиардов рублей.

На октябрь в отношении рубля также возложены надежды. Банком России может быть повышена ключевая ставка сразу на 50 базовых пунктов, в тоже время экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов, отмечает стратег.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о повышении зарплаты у трех миллионов россиян в связи с увеличением МРОТ, который в в 2022 году составит 13,6 тысяч рублей.