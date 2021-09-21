3 млн россиян ожидает повышенные зарплаты после увеличения МРОТ

МРОТ в 2022 году составит 13,6 тысяч рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о повышении зарплаты у трех миллионов россиян в связи с увеличением МРОТ. Об этом сегодня, 21 сентября, пишет ТАСС.

На данный момент МРОТ в России равен 12 792 рублям, в 2020-м он составлял 12 130 рублей. Уже в следующем году МРОТ вырастет до 13,6 тысяч рублей. Так как платить меньше установленной суммы будет нельзя, у трех миллионов россиян вырастет зарплата.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин ввел новый закон о методике расчета МРОТ. Теперь сумма устанавливается исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины.

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