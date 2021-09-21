В Петербурге стали реже выдавать ипотеку

В Петербурге стали реже выдавать ипотеку
Россияне потеряли интерес к ипотеке. Фото: pixabay.com

Спад наблюдается не только в Северной столице, но и других городах.

В Санкт-Петербурге в последнее время стали реже выдавать ипотеку. Так, в августе 2021 года кредиты получили почти 6 тысяч человек, что на 24% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого рода. Такая же ситуация наблюдается во многих городах России – в том числе в Москве, где спад достиг 27%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Реже ипотеку берут и в Ленинградской области. В августе 2021 года выдали 1,6 тысяч кредитов, что на 19% меньше августа 2020 года. Всего в стране в последний месяц лета на ипотеку решились 135 тысяч человек – это меньше, чем в июле и июне 2021 года.

Эксперты полагают, что происходящее связано с завершением программы льготного кредитования по старым условиям. Также на спрос повлиял рост ключевой ставки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лимиты по кредитным картам россиян выросли на 8%.

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