Лимиты по кредитным картам россиян выросли на 8%

Банки одобрили лимиты на 77,2 миллиарда рублей.

Эксперты заявили, что в августе 2021 года банки увеличили лимиты по кредитным картам россиян – значения выросли на 8%. Об этом пишет ТАСС сегодня, 20 сентября, ссылаясь на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Известно, что теперь общий объект одобренных лимитов по кредитным картам достиг допандемийных значений. Речь идет о сумме в 77,2 миллиарда рублей – это почти на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Если сравнивать с июлем 2021 года, то объем увеличился на 10%.

«Аналогичные и более высокие объемы кредитования встречались весной текущего года и в допанедемийные месяцы»,

— комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство даст Петербургу инфраструктурные кредиты на 24 млрд рублей.