Правительство даст Петербургу инфраструктурные кредиты на 24 млрд рублей

Правительство одобрило кредит на строительство двух дорожных развязок в Петербурге. Фото: pixabay.com

Правительство одобрило кредит на строительство двух дорожных развязок в Петербурге. Фото: pixabay.com

Северная столица получит инфраструктурный кредит для того, чтобы построить две крупные дорожные развязки и обновить троллейбусный и трамвайный парки.

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным дала согласие на выделение Петербургу инфраструктурных кредитов общей суммой 24 млрд рублей.

Денежные средства пойдут на строительство Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра и Витебской развязки. Кроме этого, Петербург приобретет электрический транспорт.

По словам градоначальника Петербурга Александра Беглова, намереваются купить 629 трамваев и 587 троллейбусов.

Инфраструктурные кредиты Петербург получит от федеральных властей на 15 лет и под 3,5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург откажется от самого опасного вида общественного транспорта.