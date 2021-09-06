Петербург откажется от самого опасного вида общественного транспорта

Микроавтобусы признали самым опасным видом общественного транспорта специалисты организации «Росгосстрах». Фото: группа "ДТП и ЧП" в "ВКонтакте"

Микроавтобусы признали самым опасным видом общественного транспорта специалисты организации «Росгосстрах». Фото: группа "ДТП и ЧП" в "ВКонтакте"

В следующем году Северная столица откажется от самого опасного вида общественного транспорта — микроавтобусов. Переход на новую транспортную модель осуществится весной или летом и завершится в середине лета.

Микроавтобусы признали самым опасным видом общественного транспорта специалисты организации «Росгосстрах». Они провели исследование страховых выплат в этом году, сообщает РИА «Новости».

Аварии с участием микроавтобусов чаще происходят в городе, а междугородних рейсах они приводят к серьезным травмам у людей.

Всего в 2021 году в организацию поступило 25 обращений от пассажиров маршруток в городах. Выплаты по ним оказались около 4,5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП с легковым автомобилем и автобусом. Есть пострадавшие.