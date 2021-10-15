Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными ковидом

Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными ковидом
Витамин С в большом количестве содержится в овощах и фруктах. Фото: Pixabay

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что контактировавшим с заболевшими коронавирусом, кроме соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей.

«Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять», — приводит его слова РИА «Новости».

Врач добавил, что контактировавшему с больным ковидом в день нужно обязательно потреблять 400-500 грамм овощей и фруктов.

С начала пандемии в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

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Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными ковидом
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