Собчак с сотрясением прокомментировала ДТП на федеральном канале: «Что я могла сделать?»

Телеведущая всеми силами пытается достучаться до здравого смысла хейтеров и остановить травлю.

Телеведущая Ксения Собчак всегда считалась личностью неоднозначной: многие называют ее скандальной и неприятной женщиной. Трагедия, случившаяся в жизни звезды, не смягчила сердца хейтеров, а, напротив, стала причиной для новой волны ненависти. Собчак, которой свойственно не обращать на такие мелочи внимание, кажется, под влиянием болезни совсем расклеилась и постоянно пытается оправдаться.

В эфире программы «Прямой эфир» показали первое видеообращение знаменитости, в котором она прокомментировала инцидент. Собчак подчеркнула, что никакой новой информации сказать не может, а подловить на лжи ее не выйдет, ведь она говорит чистую правду. Напоминаем, что телеведущая неоднократно рассказывала, что в пути занималась своими делами и не торопила водителя. Когда случилась авария, по словам Собчак, она убедилась, что пострадавшим вызвали скорую помощь, а сама покинула место аварии. Также телеведущая говорила, что после столкновения чувствовала себя плохо – позже у нее диагностировали сотрясение.

Подробнее Собчак остановилась на травле. Телеведущая понимает, что многие люди не любят ее из-за различных скандалов, в которых она участвовала. Знаменитость полагает, что поэтому им кажется, будто с ней не может случиться горе.

Также Собчак не понимает, почему ее обвиняют в черствости.

«Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом»,

— объяснила свою позицию телеведущая.

Напоминаем, что страшная авария, в результате которой погибла женщина и пострадали несколько человек, случилась в Сочи 9 октября. Водитель автомобиля, перевозивший Собчак, вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение. Подозреваемый уже арестован – он признал вину и заверил, что готов понести наказание. Потерпевшие также отказываются принимать участие в разборках и не спешат никого клеймить «убийцей».

В соцсетях, тем временем, убеждены, что телеведущая тоже может быть причастна к ДТП – якобы она подгоняла водителя. Менеджер Собчак неоднократно повторял, что времени было достаточно и торопиться было некуда. Как уж там было на самом деле — предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Богомолов впервые вступился за Собчак после ДТП.