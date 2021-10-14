Богомолов впервые вступился за Собчак после ДТП: «Все стали жертвами»

Режиссер устал наблюдать за травлей супруги и публично защитил ее.

Телеведущая Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон за последнее время. После жёсткой аварии с участием знаменитости многие считают своим долгом высказаться о происшествии. В Сети не только разбирают причины трагедии, в результате которой погибла женщина и пострадали люди, но и травят Собчак.

Телеведущая не раз поясняла, что ее вины в аварии нет. Она сидела в пассажирском кресле, водителя не торопила, занималась своими делами по работе и, в конце концов, сама получила травмы. Ни у полицейских, ни у самого водителя Собчак нет к ней никаких вопросов, но это мало кого останавливает.

Наконец за супругу вступился режиссер Константин Богомолов. Он признал, что произошла ужасная трагедия, обсуждать которую практически бессмысленно. Богомолов подчеркнул, что всех участников ДТП можно считать жертвами – в том числе Собчак. Режиссер назвал «подонками» тех, кто использует инцидент, чтобы свести счеты и прочитать нотацию.

Комментарии под публикацией в Instagram-аккаунте Богомолова предусмотрительно закрыты. До этого режиссер не раз восхищался тем, насколько Собчак сильная женщина, но даже такому человеку сложно справляться с таким количеством ненависти.

Напоминаем, что страшная авария случилась в Сочи 9 октября. Обстоятельства инцидента выясняются до сих пор. Известно лишь, что машина, в которой находилась Собчак, вдруг оказалась на встречной полосе, чем спровоцировала столкновение. В результате погибла женщина, еще несколько человек пострадали – у телеведущей и ее помощницы диагностировали сотрясение, двое находятся в больнице.

Претензий к Собчак сразу несколько. Во-первых, она не осталась на месте аварии и практически сразу уехала в аэропорт. Во-вторых, многие убеждены, что телеведущая симулирует и на самом деле она полностью здорова.

«Ксения может и не подгоняла водителя, но разве можно уезжать с места ДТП? Тем более если есть жертвы с летальным исходом?», «Не поверю, что водитель, везя такую особу, смог позволить себе рисковать ею, выезжая на встречку», «Как медик и как человек, у которого было несколько сотрясений (несерьёзных). С ними нельзя лететь, особенно после потери сознания. Поэтому не верю совсем»,

— пишут пользователи.

Знаменитость не раз комментировала все нападки в свою сторону, но, кажется, только спустя время волна хейта стихнет и все встанет на свои места.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак в шоке после трехчасового допроса. Она покинула здание полиции озлобленная и поспешила поделиться негодованием с подписчиками.