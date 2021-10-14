Богомолов впервые вступился за Собчак после ДТП: «Все стали жертвами»

Богомолов впервые вступился за Собчак после ДТП: «Все стали жертвами»
Богомолов вступился за свою супругу. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Режиссер устал наблюдать за травлей супруги и публично защитил ее.

Телеведущая Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон за последнее время. После жёсткой аварии с участием знаменитости многие считают своим долгом высказаться о происшествии. В Сети не только разбирают причины трагедии, в результате которой погибла женщина и пострадали люди, но и травят Собчак.

Телеведущая не раз поясняла, что ее вины в аварии нет. Она сидела в пассажирском кресле, водителя не торопила, занималась своими делами по работе и, в конце концов, сама получила травмы. Ни у полицейских, ни у самого водителя Собчак нет к ней никаких вопросов, но это мало кого останавливает.

В жесткой аварии погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

Наконец за супругу вступился режиссер Константин Богомолов. Он признал, что произошла ужасная трагедия, обсуждать которую практически бессмысленно. Богомолов подчеркнул, что всех участников ДТП можно считать жертвами – в том числе Собчак. Режиссер назвал «подонками» тех, кто использует инцидент, чтобы свести счеты и прочитать нотацию.

Комментарии под публикацией в Instagram-аккаунте Богомолова предусмотрительно закрыты. До этого режиссер не раз восхищался тем, насколько Собчак сильная женщина, но даже такому человеку сложно справляться с таким количеством ненависти.

Напоминаем, что страшная авария случилась в Сочи 9 октября. Обстоятельства инцидента выясняются до сих пор. Известно лишь, что машина, в которой находилась Собчак, вдруг оказалась на встречной полосе, чем спровоцировала столкновение. В результате погибла женщина, еще несколько человек пострадали – у телеведущей и ее помощницы диагностировали сотрясение, двое находятся в больнице.

Претензий к Собчак сразу несколько. Во-первых, она не осталась на месте аварии и практически сразу уехала в аэропорт. Во-вторых, многие убеждены, что телеведущая симулирует и на самом деле она полностью здорова.

«Ксения может и не подгоняла водителя, но разве можно уезжать с места ДТП? Тем более если есть жертвы с летальным исходом?»,

«Не поверю, что водитель, везя такую особу, смог позволить себе рисковать ею, выезжая на встречку»,

«Как медик и как человек, у которого было несколько сотрясений (несерьёзных). С ними нельзя лететь, особенно после потери сознания. Поэтому не верю совсем»,

— пишут пользователи.

Знаменитость не раз комментировала все нападки в свою сторону, но, кажется, только спустя время волна хейта стихнет и все встанет на свои места.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак в шоке после трехчасового допроса. Она покинула здание полиции озлобленная и поспешила поделиться негодованием с подписчиками.

дтп константин богомолов ксения собчак сочи


 

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