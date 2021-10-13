Собчак в шоке после трехчасового допроса: «Я понимаю, для чего это делается»

Телеведущая раскритиковала работу сотрудников полиции: ей не понравились их вопросы и поведение после допроса.

Телеведущая Ксения Собчак осталась крайне недовольна допросом по делу о смертельном ДТП в Сочи. Она покинула здание полиции озлобленная и поспешила поделиться негодованием с подписчиками.

В своем блоге «Кровавая барыня» телеведущая рассказала, что допрос длился целых три часа. При этом многие вопросы, которые ей задавали сотрудники правоохранительных органов, не имели отношения к случившемуся, убеждена Собчак.

Ничего нового телеведущая сказать не смогла. Она повторила ту информацию, которую ранее публиковала в соцсетях: ехала в аэропорт, вела переговоры по работе, водителя не торопила. Собчак подчеркнула, что времени было достаточно, чтобы спокойно доехать до пункта назначения, так что спешить было некуда. Также телеведущая заверила, что уехала с места происшествия, только когда убедилась, что пострадавшим вызвали скорую.

Но не только неуместные вопросы разозлили Собчак. Она заметила, как сотрудники полиции снимали ее во внутреннем дворике после допроса. Телеведущая считает, что эту видеозапись планируют продать журналистам. Некоторые кадры уже можно найти в Telegram-каналах.

«Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают»,

— заявила Собчак.

Знаменитость добавила, что продолжает общаться с пострадавшими и готова им помогать. Своей вины в случившемся Собчак не видит и считает, что все сделала правильно. Телеведущая призывает вспомнить о том, что она сама пострадала и нуждается в восстановлении: у Собчак диагностировали сотрясение.

Напоминаем, что после жесткой аварии в Сочи общественность разделилась на два лагеря. Кто-то всерьез полагает, что в случившемся виновата Собчак, которая даже не сидела за рулем автомобиля. Хейтеры считают, что телеведущая могла надавить на водителя и заставить его ехать с большой скоростью, что и стало причиной происшествия. При этом подозреваемый уже признал свою вину и выразил готовность понести наказание.

Также скептики предполагают, что травмы знаменитости – выдумка. К таким выводам люди пришли после публикации видеозаписей с аэропорта. На них пострадавшая Собчак, по мнению некоторых, выглядит вполне здоровой.

Вопрос о том, как запись с видеокамер угодила в сеть, остается открытым. Телеведущая же уверена, что это не просто так: кто-то пытается «назначить ее на роль нового Ефремова».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидец поделился шокирующими подробностями о ДТП с Собчак.