Собчак в шоке после трехчасового допроса: «Я понимаю, для чего это делается»

Собчак в шоке после трехчасового допроса: «Я понимаю, для чего это делается»
Собчак стала участницей жесткой аварии. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая раскритиковала работу сотрудников полиции: ей не понравились их вопросы и поведение после допроса.

Телеведущая Ксения Собчак осталась крайне недовольна допросом по делу о смертельном ДТП в Сочи. Она покинула здание полиции озлобленная и поспешила поделиться негодованием с подписчиками.

В своем блоге «Кровавая барыня» телеведущая рассказала, что допрос длился целых три часа. При этом многие вопросы, которые ей задавали сотрудники правоохранительных органов, не имели отношения к случившемуся, убеждена Собчак.

Ничего нового телеведущая сказать не смогла. Она повторила ту информацию, которую ранее публиковала в соцсетях: ехала в аэропорт, вела переговоры по работе, водителя не торопила. Собчак подчеркнула, что времени было достаточно, чтобы спокойно доехать до пункта назначения, так что спешить было некуда. Также телеведущая заверила, что уехала с места происшествия, только когда убедилась, что пострадавшим вызвали скорую.

В жесткой аварии погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

Но не только неуместные вопросы разозлили Собчак. Она заметила, как сотрудники полиции снимали ее во внутреннем дворике после допроса. Телеведущая считает, что эту видеозапись планируют продать журналистам. Некоторые кадры уже можно найти в Telegram-каналах.

«Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают»,

— заявила Собчак.

Знаменитость добавила, что продолжает общаться с пострадавшими и готова им помогать. Своей вины в случившемся Собчак не видит и считает, что все сделала правильно. Телеведущая призывает вспомнить о том, что она сама пострадала и нуждается в восстановлении: у Собчак диагностировали сотрясение.

Напоминаем, что после жесткой аварии в Сочи общественность разделилась на два лагеря. Кто-то всерьез полагает, что в случившемся виновата Собчак, которая даже не сидела за рулем автомобиля. Хейтеры считают, что телеведущая могла надавить на водителя и заставить его ехать с большой скоростью, что и стало причиной происшествия. При этом подозреваемый уже признал свою вину и выразил готовность понести наказание.

Также скептики предполагают, что травмы знаменитости – выдумка. К таким выводам люди пришли после публикации видеозаписей с аэропорта. На них пострадавшая Собчак, по мнению некоторых, выглядит вполне здоровой.

Вопрос о том, как запись с видеокамер угодила в сеть, остается открытым. Телеведущая же уверена, что это не просто так: кто-то пытается «назначить ее на роль нового Ефремова».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидец поделился шокирующими подробностями о ДТП с Собчак.

допрос дтп ксения собчак полиция


 

Новости партнеров
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак в шоке после трехчасового допроса: «Я понимаю, для чего это делается»
Оплатить парковку в Петербурге можно через приложение
На ноябрьские праздники россияне полетят в обе столицы и Сочи
Баня и секс: Косметолог подловила на лжи Волочкову, раздающую секреты молодости
В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Строительство дублирующей нитки водовода в Курортном районе завершат в 2022 году
В Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины
По 85 детей в сутки принимает главная инфекционная детская больница Петербурга