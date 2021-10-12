«Водитель лежал на асфальте и кричал»: очевидец поделился шокирующими подробностями о ДТП с Собчак

После жесткого столкновения умерла женщина, еще двое получили серьезные травмы.

Несколько дней вся страна обсуждает подробности жесткой аварии, участницей которой стала телеведущая Ксения Собчак. До недавнего времени история была известна в основном со слов самой звезды.

Собчак ехала в сочинский аэропорт, когда случилось страшное. Автомобиль, в котором сидела телеведущая, оказался на встречной полосе и спровоцировал аварию. Есть несколько предположений, почему так произошло: кто-то уверен, что водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением, кто-то винит скользкие дороги.

В результате инцидента погибла женщина, еще двое участников аварии получили серьезные травмы. Собчак призналась, что после столкновения уехала с места ДТП. Она уверяет, что ни в чем не виновата, была растеряна и хотела поскорее оказаться дома. Также телеведущая добавляет, что сама стала потерпевшей, так как у нее в итоге диагностировали сотрясение.

Подробности аварии стали известны благодаря водителю Рустаму, который первым оказался на месте происшествия. В студии Андрея Малахова он вспомнил увиденное зрелище: автомобили, больше похожие на груду металла, окровавленные люди…

«Еще никого не было, мы подбежали к «Фольксвагену»… На асфальте лежал водитель и кричал, чтоб не трогали его. Только просил выпрямить ноги»,

— сказал Рустам.

Именно неравнодушный водитель вызвал скорую помощь и полицейских. Убедившись, что сделал все возможное, Рустам согласился подвезти до аэропорта Собчак. Поведение телеведущей мужчина назвал странным. Он предполагает, что шокированная Собчак не понимала, что происходит. Водитель добавил, что уже тогда телеведущая жаловалась на плохое самочувствие. Собчак попросила воду и таблетку от головы.

Интересный факт. При сотрясении некоторое время человек вполне может не осознавать, что получил серьезную травму. Все зависит от силы удара – кто-то уже спустя 20 минут чувствует себя просто прекрасно. Среди симптомов сотрясения: головная боль, спутанность сознания, головокружение и прочие.

Напоминаем, что многие обвинили в случившемся Собчак. Не все верят, что телеведущая не подгоняла своего водителя (который, к слову, признал вину). Также телеведущую линчуют за якобы равнодушие – даже несмотря на то, что она всеми силами старается помочь пострадавшим. Сама Собчак уверена, что ее решили «назначить на роль нового Ефремова».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак впервые прокомментировала побег с места смертельного ДТП в Сочи.