Собчак впервые прокомментировала побег с места смертельного ДТП в Сочи

Собчак впервые прокомментировала побег с места смертельного ДТП в Сочи
Собчак стала участницей жесткой аварии. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая Ксения Собчак, ставшая участницей смертельного ДТП в Сочи, объяснила свои действия после трагедии.

Страшная авария случилась вечером 9 октября. Дожидаться приезда сотрудников экстренных служб Собчкк не стала, а вскоре после столкновения покинула место ДТП и направилась в аэропорт, куда изначально и ехала.

«Реальность такова, что я попала в ДТП, пострадала, с подбитой головой дошла до другого автомобиля и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут медики. … Я могу оказать поддержку только связями и возможностями», — написала телеведущая в своем Телеграм-канале.

Напомним, 9 октября на трассе, ведущей из Адлера в Сочи, произошло смертельное ДТП, в результате которого на месте погибла 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице. История получила общественный резонанс после того, как выяснилось, что участницей ДТП стала телеведущая Ксения Собчак.

Mercedes S500, в котором находилась Собчак, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в микроавтобус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак вызвали на допрос, чтобы узнать ее версию смертельного ДТП в Сочи.

ДТП в Сочи ксения собчак смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Доктор Мясников объяснил, почему в России смертность от COVID-19 выше, чем в США
Доктор Мясников объяснил, почему в России смертность от COVID-19 выше, чем в США
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак впервые прокомментировала побег с места смертельного ДТП в Сочи
В России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от COVID
В Кремле назвали уровень вакцинации от COVID в России непозволительно низким
Сборная России обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022
Каршеринг «забрался» на миниатюрный Smart Маршала Захарова
Зарезавший одноклассника подросток в Махачкале объяснил свои действия
Волочкова раскрыла свой секрет молодости кожи
Собчак вызвали на допрос, чтобы узнать ее версию смертельного ДТП в Сочи