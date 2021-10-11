Собчак впервые прокомментировала побег с места смертельного ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак, ставшая участницей смертельного ДТП в Сочи, объяснила свои действия после трагедии.

Страшная авария случилась вечером 9 октября. Дожидаться приезда сотрудников экстренных служб Собчкк не стала, а вскоре после столкновения покинула место ДТП и направилась в аэропорт, куда изначально и ехала.

«Реальность такова, что я попала в ДТП, пострадала, с подбитой головой дошла до другого автомобиля и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут медики. … Я могу оказать поддержку только связями и возможностями», — написала телеведущая в своем Телеграм-канале.

Напомним, 9 октября на трассе, ведущей из Адлера в Сочи, произошло смертельное ДТП, в результате которого на месте погибла 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице. История получила общественный резонанс после того, как выяснилось, что участницей ДТП стала телеведущая Ксения Собчак.

Mercedes S500, в котором находилась Собчак, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в микроавтобус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак вызвали на допрос, чтобы узнать ее версию смертельного ДТП в Сочи.