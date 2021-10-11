Собчак вызвали на допрос, чтобы узнать ее версию смертельного ДТП в Сочи

Собчак вызвали на допрос, чтобы узнать ее версию смертельного ДТП в Сочи
В жесткой аварии погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

Телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.

Пообщаться со следователями придется всем пассажирам Mercedes. Адлерский суд заключил под домашний арест водителя «Мерседес», нарушившего правила дорожного движения, что повлекло аварию и смерть пассажирки «Фольксвагена», сообщила пресс-служба МВД России.

Судебно-медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen уже назначены.

Напомним, 9 октября на трассе, ведущей из Адлера в Сочи, произошло смертельное ДТП, в результате которого на месте погибла 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице. История получила общественный резонанс после того, как выяснилось, что участницей ДТП стала телеведущая Ксения Собчак.

Mercedes S500, в котором находилась Собчак, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в микроавтобус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак в Сочи, отправили под домашний арест.

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