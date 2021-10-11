Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с Собчак в Сочи, отправили под домашний арест

Водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Собчак и пассажиры Mercedes, попавшего в ДТП в Сочи, вызваны на допрос в качестве свидетелей.

Напомним, 9 октября на трассе, ведущей из Адлера в Сочи, произошло смертельное ДТП, в результате которого на месте погибла 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице. История получила общественный резонанс после того, как выяснилось, что участницей ДТП стала телеведущая Ксения Собчак.

Mercedes S500, в котором находилась Собчак, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в микроавтобус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая уверяет, что после инцидента также чувствует себя плохо, но далеко не все верят в искренность ее слов.