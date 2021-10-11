Одна женщина умерла, другая – в тяжелом состоянии: подробности жуткой аварии с участием Собчак

Телеведущая уверяет, что после инцидента также чувствует себя плохо, но далеко не все верят в искренность ее слов.

9 октября на трассе, ведущей из Адлера в Сочи, произошла жесткая авария, в результате которой на месте погибла 35-летняя женщина. История стала резонансной после того, как выяснилось, что участницей ДТП стала телеведущая Ксения Собчак. Сегодня Gazeta.SPb попробует рассказать обо всех известных на данный момент деталях инцидента.

Момент столкновения

Mercedes S500, в котором находилась Собчак, ее помощница и менеджер, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в микроавтобус, перевозивший 10 человек. В легковушке погибла 35-летняя женщина, еще двое, 29-летняя женщина и 28-летний мужчина, получили травмы. В микроавтобусе, кажется, все остались целы, но у Собчак и ее помощницы как минимум сотрясение мозга.

Звездная телеведущая уверяет, что ее менеджер сделал все возможное, чтобы помочь пострадавшим. На место вызвали скорую. После этого Собчак уехала в сочинский аэропорт.

На данный момент по факту аварии возбуждено уголовное дело, точные обстоятельства происшествия выясняются. Собчак и пассажиры Mercedes S500 вызваны на допрос в качестве свидетелей. Водителя, который вез Собчак, отправили под домашний арест.

Причины аварии

Телеведущая и ее менеджер Кирилл Суханов поделились своим видением произошедшего. Они уверяют, что никто не подгонял водителя и не просил его ехать быстрее. Столкновение, рассказывает Суханов, который находился на пассажирском кресле, случилось на выезде из тоннеля. Дорога, вспоминает он, была скользкая – видимо, водитель не справился с управлением и его занесло.

Тем временем в некоторых источниках указывается, что Mercedes S500 ехал с большой скоростью и оказался на встречной полосе именно по этой причине.

Виновник аварии

Следствие по делу продолжается, но главным виновником ДТП считается водитель по имени Олег Цой. Он управлял иномаркой, где находилась Собчак. Мужчина признался, что нарушил ПДД и готов понести ответственность.

«РЕН ТВ» удалось пообщаться с Олегом. 40-летний мужчина рассказал, что вечером находился около концертного зала «Роза Холл», где Собчак проводила концерт. В какой-то момент к водителю подошел мужчина (видимо, менеджер телеведущей) и договорился с ним о трансфере до аэропорта.

«Было темно, мужчина поднес мне чемодан, я открыл багажник, в это время сели девушки в машину»,

— рассказал водитель попавшего в аварию Maйбаха.

Мужчина согласился, что, кажется, стала его роковой ошибкой. Сама Собчак, согласно информации РИА Новости, не является потерпевшей по данному делу.

Пострадавшие

В СМИ появляется множество слухов о количестве погибших и пострадавших в аварии. Собчак рассказала, что умерла одна женщина, а за жизнь второй продолжают бороться врачи. Телеведущая призвала журналистов перестать выдумывать «фейки».

«Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. Состояние у нее тяжелое: травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она жива»,

— пояснила Собчак.

Телеведущая заверила, что будет помогать семье – если нужно, она готова обеспечить лечение в Москве и найти лучших врачей. Собчак добавляет, что семья пострадавшей не имеет к ней никаких претензий.

Также телеведущая подчеркнула, что находится в поиске семьи погибшей женщины. Она опровергла слухи о том, что игнорирует просьбы близких людей жертвы аварии.

Самочувствие Собчак

Из полицейского рапорта, составленного после ДТП, следует, что телеведущая не пострадала и уехала с места инцидента в аэропорт. Собчак не отрицает, что не стала дожидаться скорой помощи. При этом телеведущая настаивала, что получила серьезные травмы — сотрясение мозга и ушиб внутренних органов.

Собчак вспоминает, как после ДТП потеряла сознание. Команда телеведущей предлагала ей полечиться в сочинской больнице, но она хотела побыстрее вернуться в Москву, так как там ее ждал сын. В столице Собчак и ее ассистентка обратились в больницу – у обеих диагностировали сотрясение.

Есть те, кто не верят в искренность телеведущей — масло в огонь подлила видеозапись с аэропорта. На кадрах запечатлена Собчак сразу после страшной аварии. Она перемещается без посторонней помощи.

Телеведущая, комментируя обвинения в свою сторону, выразила уверенность, что ее решили «назначить на роль нового Ефремова».

«Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали. Никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь»,

— прокомментировала Собчак в своих соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девушка, получившая тяжелые травмы в ДТП с участием Ксении Собчак, жива.