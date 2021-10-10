Девушка, получившая тяжелые травмы в ДТП с участием Ксении Собчак, жива

Пострадавшая, которая получила тяжелые травмы в результате ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае, жива и находится в больнице. Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что связалась с мужем пострадавшей девушки.

Ксения Собчак рассказала, что поговорила с мужем пострадавший в ДТП. По его словам, у него нет никаких претензий, и что активно будут вестись поиски врачей.

«По состоянию — оно тяжёлое, у неё травма головы , лёгких , бедра, ей удалили селезёнку.Но она слава богу ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве», — пишет Ксения Собчак.

Телеведущая добавила, что устала от того, что ее хотят в чем-то уличить. Она видела много статей о том, что она ничем не помогла. Также она добавила, что может оказать помощь только связями и возможностями.

На заявление подруги погибшей в ДТП девушки Собчак также дала ответ. Она заявила, что они ищут родных и родственников сами, так как подруга не дала их контакты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авария произошла накануне вечером по дороге из Адлера в Красную Поляну. Водитель «Мерседеса», в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Volkswagen.