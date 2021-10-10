Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП, в которое попала в Сочи

Собчак была в микроавтобусе, который вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушку. Фото: скриншот Instagram

Собчак была в микроавтобусе, который вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушку. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая Ксения Собчак получила многочисленные травмы в ДТП в Сочи, в котором погиб один человек.

Собчак рассказала подробности смертельной аварии в своем Telegram-канале. По ее словам, после лобового столкновения она потеряла сознание. В больнице выяснилось, что у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Она была в микроавтобусе, который вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушку. Со слов телеведущей, никто водителя не подгонял. Во время аварии она работала.

«Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — рассказывает Собчак.

Она добавила, что сразу после ДТП улетела домой, а затем прошла обследование. На месте происшествия остался директор телеведущей. Он вызвал скорую помощь и предлагал свою помощь пострадавшим.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — добавила она.

Авария произошла накануне вечером по дороге из Адлера в Красную Поляну. Предварительно, водитель «Мерседеса», в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Volkswagen. В лобовом столкновении погибла пассажирка Volkswagen и двое пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ксения Собчак была в автомобиле, попавшем в смертельное ДТП в Сочи.