Ксения Собчак была в автомобиле, попавшем в смертельное ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак находилась в микроавтобусе «Мерседес», попавшем в аварию, в результате которой погиб один человек.
Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла накануне вечером по дороге из Адлера в Красную Поляну. Предварительно, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen. В лобовом столкновении погибла пассажирка Volkswagen и двое пострадали. После ДТП легковушка задела проезжавший мимо автобус.
Правоохранители завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным телеканала, в микроавтобусе находилась Ксения Собчак и другие пассажиры. После ДТП она вызвала такси и уехала в аэропорт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сябитова осудила Собчак за роль тамады на свадьбе Моргенштерна. «Я бы не пошла на свадьбу Моргенштерна ни в каком качестве», — сказала Сябитова.