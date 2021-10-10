Ксения Собчак была в автомобиле, попавшем в смертельное ДТП в Сочи

Ксения Собчак была в автомобиле, попавшем в смертельное ДТП в Сочи
Собчак вызвала такси и уехала в аэропорт. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Телеведущая Ксения Собчак находилась в микроавтобусе «Мерседес», попавшем в аварию, в результате которой погиб один человек.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла накануне вечером по дороге из Адлера в Красную Поляну. Предварительно, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen. В лобовом столкновении погибла пассажирка Volkswagen и двое пострадали. После ДТП легковушка задела проезжавший мимо автобус.

Правоохранители завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным телеканала, в микроавтобусе находилась Ксения Собчак и другие пассажиры. После ДТП она вызвала такси и уехала в аэропорт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сябитова осудила Собчак за роль тамады на свадьбе Моргенштерна. «Я бы не пошла на свадьбу Моргенштерна ни в каком качестве», — сказала Сябитова.

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