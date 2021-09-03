Сябитова осудила Собчак за роль тамады на свадьбе Моргенштерна

В Сети продолжают активно обсуждать свадьбу Моргенштерна с Диларой Зинатуллиной, которая состоялась 31 августа.

Главная телесваха страны Роза Сябитова осудила журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая выступила на свадьбе в качестве тамады.

«Сейчас можно зарабатывать очень много самыми простыми способами. И деятельность Моргенштерна — один из показателей. Но для себя решила, что репутация важнее. Я бы не пошла на свадьбу Моргенштерна ни в каком качестве», — сказала Сябитова в разговоре с «Собеседником».

Рэпер Моргенштерн женился на своей 21-летней девушке Диларе Зинатуллина. Торжество по стилю напоминало 90-е: были и традиционные плакаты, и выкуп невесты. Клятву, которую произносили возлюбленные, тоже изменили: в ней присутствовали шутки и нецензурная брань. Текст был написан на кусках пенопласта.

После того, как Моргенштерн спел для гостей, он бросил букет невесты в зал с гостями. Также он «нырял» в свадебный торт. Напоминаем, что Дилара сама сделала предложение рэперу, он ответил «да». Торжество состоялось 31 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Моргенштерн рассказал о планах стать президентом России.