Моргенштерн рассказал о планах стать президентом России

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что планирует стать президентом России.

«Я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал он в интервью изданию «Гордон».

Рэпер отметил, что хочет сделать всех счастливыми, так как видит, что большинство сограждан «ненавидят жизнь». В частности, он рассказал, что как только станет президентом, то введет закон, который обязывает любить жизнь.

Артист добавил, что обожает свою страну и не хотел бы жить где-то еще. Он назвал президента России Владимира Путина «отличным мужиком».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн приобрел себе дом. Алишер заявил, что теперь ему «есть где жить». На фотографии показана пирамиде денег. Всего 20 пачек по 5 млн рублей в каждой. Выходит дом обошелся молодому человеку в 100 млн рублей.