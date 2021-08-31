Моргенштерн рассказал о планах стать президентом России

Моргенштерн рассказал о планах стать президентом России
Моргенштерн. Фото: скриншот Instagram

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что планирует стать президентом России.

«Я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал он в интервью изданию «Гордон».

Рэпер отметил, что хочет сделать всех счастливыми, так как видит, что большинство сограждан «ненавидят жизнь». В частности, он рассказал, что как только станет президентом, то введет закон, который обязывает любить жизнь.

Артист добавил, что обожает свою страну и не хотел бы жить где-то еще. Он назвал президента России Владимира Путина «отличным мужиком».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн приобрел себе дом. Алишер заявил, что теперь ему «есть где жить». На фотографии показана пирамиде денег. Всего 20 пачек по 5 млн рублей в каждой. Выходит дом обошелся молодому человеку в 100 млн рублей.

моргенштерн президент рэпер


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У гостиницы «Киевская» столкнулись три автомобиля
Петербургский «ТЭК» потратит 49 млн на оптимизацию теплоснабжения ...
Эффект плацебо — каким знакам Зодиака нельзя пить много лекарств
Пять признаков, что вам пора сменить гардероб
Во время празднования «Дня знаний» ограничат движение по наб. Лейтенанта Шмидта
В Невском районе загорелось здание
На проспекте Королева сбили женщину
В Великобритании усыпили больного туберкулезом альпака