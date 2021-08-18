Моргенштерн купил дом за 100 млн рублей

Российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн приобрел себе дом. Алишер заявил, что теперь ему «есть где жить».

«У меня сегодня исполнилась мечта — я купил дом, теперь мне есть где жить. Жду поздравлений, всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в доту», — подписал фото Моргенштерн в Instagram, позируя у пирамиды денег.

На фотографии показана пирамиде денег. Всего 20 пачек по 5 млн рублей в каждой. Выходит дом обошелся молодому человеку в 100 млн рублей. Предполагается, что именно с этой «горой» денег Моргенштерну пришлось расстаться, чтобы купить недвижимость.

В комментариях музыканта поздравляли как звезды российского шоу-бизнеса, так и фанаты рэпера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Моргенштерн стал самым прослушиваемым артистом в Spotify.