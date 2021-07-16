Моргенштерн стал самым прослушиваемым артистом в Spotify

Лидирующую позицию артист занял в российском сегменте.

Рэп-исполнитель Моргенштерн стал самым прослушиваемым артистов в российском сегменте Spotify. Рейтинг составила платформа в честь годовщины своего запуска в России.

Самой прослушиваемой певицей стала Алена Швец, а группой — BTS. Также в рейтинге наиболее полюбившихся артистов присутствуют Скриптонит, Kizaru, ЛСП и другие, а также зарубежные певицы Билли Айлиш и Ариана Гранде. Что касается отечественных групп, то в топе — Miyagi & Andy Panda, «Король и Шут», «Порнофильмы», «Пошлая Молли», «Кино», «Нервы» и «Кис-кис».

Чаще всего люди слушали композицию Slava Marlow «Снова я напиваюсь».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Spotify выпустила умный плеер для автомобилей. Новое приложение позволяет пользователям слушать музыку, подкасты и руководить процессом с помощью голосового помощника.