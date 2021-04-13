Spotify выпустила умный плеер для автомобилей

Spotify выпустила умный плеер для автомобилей
Плеер доступен только обладателям специальной подписки Spotify Premium. Фото: unsplash

Разработчики мобильного приложения Spotify выпустили специальный плеер для автомобилей с голосовым помощником Car Thing. Он позволит водителям переключать музыку голосом, не отвлекаясь от дороги.

Новое приложение от Spotify позволяет пользователям слушать музыку, подкасты и руководить процессом с помощью голосового помощника. Для активации автомобильного плеера будет достаточно сказать «Hi, Spotify».

Car Thing подключается с помощью Bluetooth, колонки AUX или USB-кабеля. Также для удобства автомобилистов разработчики добавили сенсорный экран и ручку для навигации.

Плеер доступен только обладателям специальной подписки Spotify Premium. Плеер можно будет получить бесплатно, оформив предзаказ и доставку на официальном сайте компании.

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