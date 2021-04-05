LG официально отказалась от производства смартфонов

В течении определенного времени будет продолжаться сервисная поддержка. Фото: pixabay.com

В течении определенного времени будет продолжаться сервисная поддержка. Фото: pixabay.com

Южнокорейская компания LG официально объявила о прекращении производства смартфонов. Данное решение было одобрено советом директоров компании.

Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля. Компания решила сосредоточиться на производстве электромобилей и разработке решений для бизнеса.

Как сообщили на сайте LG, к 31 июля будет закрыто убыточное подразделение по производству смартфонов.

Рынок смартфонов начал приносить убытки компании с 2015 года. С тех пор производитель потерял свыше 4,4 млрд долларов. Остатки партий уже выпущенных смартфонов останутся в продаже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году LG продемонстрировала телевизор, который можно убрать с глаз долой.