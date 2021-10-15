Текстиль и зеркала: пять лайфхаков для уютного дома

Как сделать свой дом местом силы, местом, где мы отдыхаем и телом, и душой? Дизайнеры предлагают свои советы, как этого добиться с минимальными усилиями и при самом скромном бюджете.

Пуфы и небольшие кресла

Они добавляют эстетики пространству, а телу – удовольствия из комфорта. Мини-диванчики место, конечно, займут. Но в сочетании с торшером, журнальным столиком могут стать полноценным местом отдыха.

Небольшие кресла лучше использовать как цветовой акцент. Их спокойно можно организовать как отдельную зону. Все зависит от задачи и пожеланий.

Ковры

Современные модные тренды таковы, что ковер будет смотреться в квартире уместно в том случае, если все предметы интерьера будут стоять на нем. Дорожка между креслом и телевизором – позавчерашний день.

Дизайнеры не советуют использовать ковры в виде гигантских роз или фруктов и ковры с надписями. Это не актуально сейчас, и ощущение домашнего уюта может быть потеряно.

Шторы

Один из главных компонентов уютного дома. Замечали, что даже жалюзи делают пространство более теплым и располагающим, а интерьер более мягким? Все потому, что рассеивают свет. Важна и психологическая составляющая штор – они позволяют закрыть внутренний мир дома от всего остального мира и уединиться.

Дизайнеры советуют — постарайтесь избегать ярких цветов и расцветок, иначе в интерьере будут видны только они. Беспроигрышный вариант — выбрать шторы в тон стен.

Пледы и подушки

О значимости текстиля в интерьере защищают даже диссертации. Правда-правда!

Если говорить совсем просто, то даже самый лаконичный интерьер становится жилым и симпатичным с этими предметами интерьера.

Есть несколько нюансов. Подушки не должны быть слишком маленькими и плоскими, пледы — яркими и разноцветными. Тут важно не пойти вразнос. Эти детали должны сочетаться между собой и мебелью. Не должно быть такого, что одна подушка однотонная, вторая – всех цветов радуги, а остальные – в «зебру», в «геометрию» и кружева. Единство стиля хорошо бы сохранить.

Зеркала

Они визуально расширяют пространство, наполняя его естественным светом. Их можно использовать как самостоятельный элемент декора, так и в композиции. Например, рядом с картиной. Хорошо будет смотреться панно из нескольких частей или мозаика над кроватью.