Завтра в Петербурге ожидается усиление ветра

Завтра в Петербурге ожидается усиление ветра
В Северной столице к выходным усилится ветер до 18 м/с. Ожидается холодная погода. Фото: pixabay.com

В Северной столице к выходным усилится ветер до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу предупреждает об усилении ветра в эти выходные. По информации от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами ветер может достичь 18 м/с. Он будет юго-западный и западный.

Ожидается облачная погода. Ночью наблюдается большая вероятность дождя. Днем также в некоторых местах пройдет умеренный дождь. Необходимо не забыть взять зонтики и потеплее одеться.

В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 6 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление при этом постепенно будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эколог Антон Ястребцев обратил внимание на то, что дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. Он отмечает, что пластиковые окна закрываются почти герметично, в результате чего воздуха в квартире становится вредным для здоровья, поэтому в дождливую погоду рекомендуется открывать окно на 15 минут и впускать свежий воздух.

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