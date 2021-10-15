Завтра в Петербурге ожидается усиление ветра

В Северной столице к выходным усилится ветер до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу предупреждает об усилении ветра в эти выходные. По информации от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами ветер может достичь 18 м/с. Он будет юго-западный и западный.

Ожидается облачная погода. Ночью наблюдается большая вероятность дождя. Днем также в некоторых местах пройдет умеренный дождь. Необходимо не забыть взять зонтики и потеплее одеться.

В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 6 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление при этом постепенно будет понижаться.