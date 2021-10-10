Эколог Ястребцев посоветовал россиянам открывать окна в дождливую погоду на 15 минут

Эколог Ястребцев посоветовал россиянам открывать окна в дождливую погоду на 15 минут
Осенью, в прохладную погоду россияне реже проветривают дом и открывают окна ненадолго. Фото: Baltphoto/Елена

Эколог Антон Ястребцев рассказал, почему полезно проветривать помещение в дождь.

Специалист обратил внимание на то, что дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. Он отмечает, что пластиковые окна закрываются почти герметично, в результате чего воздуха в квартире становится вредным для здоровья. Эксперт добавил, что большое содержание в воздухе углекислого газа может привести к снижению работоспособности и сонливости. Об этом сообщает Sputnik.

Осенью, в прохладную погоду россияне реже проветривают дом и открывают окна ненадолго. Эколог советует для проветривания выбирать дождливую погоду. Он объяснил, что в дождь все вредные вещества оседают на земле, поэтому воздух, который поступает в дом совсем чистый.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и до +14 градусов.

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