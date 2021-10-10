В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и до +14 градусов

Днем в Петербурге ожидается до 14 градусов тепла, а в Ленобласти — до +15 градусов. Фото: pixabay.com

Днем в Петербурге ожидается до 14 градусов тепла, а в Ленобласти — до +15 градусов. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 10 октября, Северная столица окажется на границе атмосферных вихрей.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами будут кратковременные дожди, а средние показатели температуры будут на два-три градуса выше нормы. Об этом заявил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Днем в Петербурге ожидается до 14 градусов тепла, а в Ленобласти — до +15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит бояться преждевременно наступающей зимы. Об этом рассказал рассказал метеоролог Юрий Куткевич. По его словам, прогнозы не показывают заморозков в Петербурге до середины октября. При этом и солнечной золотой осени горожане больше не увидят. Так, уже завтра погода начнет перестраиваться.