Синоптик: солнечная золотая осень в Петербурге подошла к концу

Петербуржцам не стоит бояться преждевременно наступающей зимы. Об этом рассказал рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

По его словам, прогнозы не показывают заморозков в Петербурге до середины октября. При этом и солнечной золотой осени горожане больше не увидят. Так, уже завтра погода начнет перестраиваться.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», синоптик отметил, что попрощаться ясная погода заглянет в Северную столицу в воскресенье – столбик термометра опустится в дневное время до 13-14 градусов. Однако уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди, а температура опустится до +10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу, 9 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.