В Петербурге похолодает на выходных

В субботу, 9 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, умеренный. Бабье лето в Северной столице подошло к конце. Постепенно приближаются холода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +7…+9 градусов, днём потеплеет до +11…+13 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!