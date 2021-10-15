В Москве 18-летняя девушка зарезала 74-летнего деда во время ссоры

Москвичка утверждает, что дед набросился на нее первым - ей пришлось схватиться за нож, чтобы защитить себя. Фото: pixabay

Москвичка утверждает, что дед набросился на нее первым - ей пришлось схватиться за нож, чтобы защитить себя. Фото: pixabay

В Москве новые смертельные «разборки» с родственниками: 18-летняя студентка во время ссоры с родным дедом напала на него с ножом. Пенсионер скончался, а девушку задержали по горячим следам.

О произошедшем на улице Академика Пилюгина ранним утром 14 октября пишет «Лента.ру», ссылаясь на старшего помощника начальника главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову. В чем заключалась причина конфликта между дедушкой и внучкой, не уточняется, однако в итоге родственники стали решать вопрос на кулаках.

В какой-то момент девушка, не сдержав эмоций, взяла нож и несколько раз ударила пожилого мужчину в шею, живот и голову. После совершения преступления студентка попыталась сбежать, но её оперативно задержали. В Telegram-канале SHOT сообщает, что полицию к месту трагедии вызвали соседи, которые заподозрили неладное, услышав крики из квартиры. Стражи порядка успели задержать подозреваемую, но, к сожалению, не успели предотвратить убийство пенсионера.

Сейчас девушку допрашивают следователи: вину она не признает и утверждает, что лишь защищалась от напавшего на нее деда.

Конфликт отцов и детей, похоже, становится все острее. На прошлой неделе схожая ситуация произошла на Сиреневом бульваре в Петербурге. 19-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве собственной бабушки. По версии правоохранителей, во время ссоры петербурженка ударила пенсионерку утюгом по голове — травма оказалась смертельной. Тело 59-летней женщины нашел её муж, который и сообщил в полицию о случившемся.