Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для людей, перенесших инсульт и инфаркт

Минздрав России утвердил список бесплатных препаратов, которые будут получать россияне, перенесшие инсульт или инфаркт. Так, он состоит из 23 лекарств.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отдал приказ утвердить перечень лекарств для медицинского применения для обеспечения россиян, которые перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и другое. Об сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Летом говорилось, что правительство России продлит до двух лет период бесплатного обеспечения препаратами граждан с заболеваниями сердца.