Бастрыкин взял на контроль расследование убийства школьницы из Читы

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства школьницы из Читы
Глава СК России Бастрыкин выслушала жалобы петербуржцев. Фото: sledcom.ru 

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы в Чите, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Кроме этого, Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю Юрию Русанову представить доклад», — говорится в сообщении.

Напомним, в Чите задержали 15-летнего подростка, который подозревается в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Вечером 14 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело. В тот же вечер по подозрению в убийстве задержали 15-летнего подростка, жителя поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления.

По предварительной информации, 15-летний знакомый пришел к ней домой, чтобы выяснить отношения. Девушка хотела расстаться с ним. По версии следствия, молодой человек нанес своей жертве 16 ножевых ранений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученик одной из школ в Махачкале подозревается в убийстве ножом своего сверстника. По словам школьника, он был в состоянии аффекта.

Александр Бастрыкин убийство чита


 

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