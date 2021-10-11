Зарезавший одноклассника подросток в Махачкале объяснил свои действия

Ученик одной из школ в Махачкале подозревается в убийстве ножом своего сверстника. По словам школьника, он был в состоянии аффекта.

Трагедия произошла во время драки в учебном заведении в понедельник, 11 октября. Один из присутствующих заснял происходящее на видео. На допросе 15-летний школьник, зарезавший одноклассника, заявил, что нож оказался в его кармане случайно.

Как сообщил «Интерфакс», учащийся рассказал принес нож в школу непреднамеренно и во время конфликта, находясь в состоянии аффекта, нанес удар оппоненту. По его словам, никаких предшествовавших трагедии конфликтов у молодых людей не было.

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