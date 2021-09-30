В Тосненском районе зарезали уборщицу клинической больницы

В Тосненском районе Ленинградской области была убита 44-летняя женщина. Ее тело с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки нашли в квартире в селе Ушаки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 сентября полиции сообщили об обнаружении трупа в Ушаках. Погибла уборщица местной больницы.

Через некоторое время был задержан 36-летий бывший муж скончавшейся. В отношении него составлен протокол.

Кроме этого, выяснили, что погибшая сдавала в поднайм одну из комнат в своей квартире. Помещение снимали двое мужчин в возрасте 25-ти и 35-ти лет. Составлена ориентировка, направлена в У(О)МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».