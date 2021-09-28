Вонзила нож в сердца: петербурженка отсидит шесть лет за убийство мужа

Вонзила нож в сердца: петербурженка отсидит шесть лет за убийство мужа
Женщина отправилась в тюрьму. Фото:Pixabay

Женщина пошла на преступления в ходе ссоры.

В Санкт-Петербурге отправили за решетку местную жительницу, признанную виновной в убийстве мужа. Ей предстоит отсидеть шесть лет в колонии общего режима. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 12 июля 2020 года на Комендантском проспекте. Между супругами случилась ссора. Будучи пьяной, женщина схватила нож и нанесла оппонентку не менее пяти ударов ножом. Один из них пришелся на сердце – получив серьезные травмы, мужчина скончался на месте.

Подумать о случившемся женщине предстоит за решеткой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию. У одного из водителей злоумышленники забрали машину, сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

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