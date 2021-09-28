Разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию

Разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию
Мужчин отправили за решетку. Фото: pixabay.com

У одного из водителей злоумышленники забрали машину, сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге огласили приговор мужчинам, признанных виновными в разбойных нападениях на таксистов. Все они отправятся в колонию на срок от 6,5 до 9 лет. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Преступления совершались в 2019 и 2020 году. Трое мужчин действовали по следующей схеме: накидывали на шеи водителей веревку и требовали отдать им все ценные вещи. У своей последней жертвы они также отобрали автомобиль, стоимость которой владелец оценил в 180 тысяч рублей.

Все троих признали виновными. Приговор в законную силу пока не вступил. В прокуратуре отметили, что поддерживают гособвинение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пересмотрят приговор мужчине, убившему мать. Мужчина заявил, что отношения с матерью всегда были сложными.

новости СПб разбой суд такси


 

Новости партнеров
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Петербуржцев не пустят в Финляндию до конца 2021 года
Петербуржцев не пустят в Финляндию до конца 2021 года
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию
Принц Гарри и Меган Маркл призвали делиться вакцинами
На смену бьюти-турам пришли прививочные: туда и обратно
Психологи объяснили, почему ребенок дерется и кусает родителей
Здоровая осень. Вылечиться помогут народные средства от простуды
Желающим привиться в Германии поездка может обойтись более чем в 200 тысяч рублей
В Красносельском районе выгуливали ворона Мерлина
Из Петербурга впервые за 6 лет вылетел самолет в Шарм-эль-Шейх