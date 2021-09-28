Разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию

У одного из водителей злоумышленники забрали машину, сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге огласили приговор мужчинам, признанных виновными в разбойных нападениях на таксистов. Все они отправятся в колонию на срок от 6,5 до 9 лет. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Преступления совершались в 2019 и 2020 году. Трое мужчин действовали по следующей схеме: накидывали на шеи водителей веревку и требовали отдать им все ценные вещи. У своей последней жертвы они также отобрали автомобиль, стоимость которой владелец оценил в 180 тысяч рублей.

Все троих признали виновными. Приговор в законную силу пока не вступил. В прокуратуре отметили, что поддерживают гособвинение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пересмотрят приговор мужчине, убившему мать. Мужчина заявил, что отношения с матерью всегда были сложными.