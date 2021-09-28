Отношения были тяжелыми: В Петербурге пересмотрят приговор мужчине, убившему мать

Отношения были тяжелыми: В Петербурге пересмотрят приговор мужчине, убившему мать
Суд пересмотрит приговор. Фото: unsplash

Мужчина заявил, что отношения с матерью всегда были сложными.

В Санкт-Петербурге пересмотрят приговор мужчине, признанного виновным в жестоком убийстве собственной матери. Он пока что остается под стражей, о чем сегодня, 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел в феврале 2019 года в садоводстве «Константиновка». В ходе конфликта мужчина избил мать до смерти, а затем спрятал тело в садовую бочку. Спустя несколько дней он сбросил труп в Ижору, а полицейским передал поддельную записку, которую женщина якобы оставила перед исчезновением.

Злоумышленника приговорили к семи года заключения в колонии строгого режима. Обвинение требовало наказания посерьезней, сам преступник мечтает побыстрее оказаться на воле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продавец шавермы в Петергофе, домогавшийся школьниц, оказался нелегальным мигрантом.

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