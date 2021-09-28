Продавец шавермы в Петергофе, домогавшийся школьниц, оказался нелегальным мигрантом

В воскресенье, 28 сентября, в полицию Петродворцового района поступила информация о продавце шавермы, который приставал к несовершеннолетним девочкам. Мужчина, по совместительству, оказался нарушителем миграционного законодательства.

В правоохранительные органы обратились родители одной из пострадавших. 34-летняя женщина рассказала, что в случившемся ей призналась 13-летняя дочь. По предварительным данным, продавец шавермы из заведения на Ропшинском шоссе оказывал совсем недетские знаки внимания подругам-школьницам — это произошло еще 16 сентября.

Полицейские, тем не менее, отреагировали оперативно и, выехав в указанное девочкой кафе, нашли там 29-летнего гражданина Узбекистана, который, как оказалось, проживает в Петербурге без официальной регистрации. Примечательно, что два года назад задержанный уже попадался на нарушении миграционного законодательства, и в качестве наказания был выдворен с территории России.

В этот раз иностранцу также не удалось избежать проблем с правоохранителями: его отвезли в 46-й отдел полиции, где составили протокол по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания»). Кроме того, как выяснила «Фонтанка», молодой человек пользуется сайтами знакомств — там интерес для него представляют ровесницы, девушки 26-30 лет.

Помимо административной, продавцу шавермы грозит и уголовная ответственность — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно стало известно о прекращении уголовного преследования в отношении физрука одной из школ в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчину подозревали в педофилии, однако теперь дело закрыто — 61-летний педагог умер.