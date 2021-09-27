Cуд Петербурга закрыл уголовное дело учителя, обвиняемого в педофилии — он умер

Cуд Петербурга закрыл уголовное дело учителя, обвиняемого в педофилии &#8212; он умер
Дело Хлупина длилось с 2018 года - суд не мог определиться, причастен ли физрук к насилию над ребенком. Фото: pixabay

Красносельский районный суд Северной столицы закрыл уголовное дело учителя Виктора Хлупина, которого обвиняли в изнасиловании второклассницы. Причиной стала смерть обвиняемого.

О прекращении уголовного дела в понедельник, 27 сентября, информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. О кончине Хлупина также стало известно из сообщения пресс-службы. При этом производство по делу было остановлено еще 13 сентября, а судебное разбирательство длилось с марта 2020-го. Причина смерти 61-летнего школьного учителя физкультуры не уточняется, но «Фонтанка» пишет, что мужчина умер от коронавирунсой инфекции.

Напомним, что Виктор Хлупин преподавал физкультуру в одной из школ Красносельского района. Его задержали в мае 2018 года — заявление в полицию написала мама девятилетней школьницы. По словам женщины, дочь рассказала ей, что учитель якобы заманил девочку в подсобку рядом со спортзалом, где совершал «насильственные действия сексуального характера». По этой статье (ч. 4 ст. 132 УК РФ) Хлупину грозило до до 20 лет тюрьмы.

Больше года педагог провел в СИЗО, а в октябре 2019 года суд вынес оправдательный приговор. Физрука сочли непричастным к совершению преступления. Эксперты заподозрили неладное, изучив показания школьницы — они показались слишком детализированными и взрослыми для ребенка. Позже выяснилось, что текст был написан под диктовку девушки-следователя — в этом созналась мама якобы пострадавшей девочки.

Однако и на этом история не завершилась. В феврале 2020 года городской суд Санкт-Петербурга отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. К моменту смерти Хлупин находился под подпиской о невыезде.

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