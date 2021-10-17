Врач объяснил пользу плазмы переболевших коронавирусом

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о пользе плазмы переболевших ковидом для тех, кто борется с болезнью. Он обратил внимание на то, что в этом помогают специальные антитела, которые выработались в организме.

Так, вырабатываемые белки могут влиять на многие инфекции и помогать. Белок — это очень полезный фактор, отметил эксперт. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Жемчугов подчеркнул, что наличие антител — не абсолютная защита от ковида, так как клеточный иммунитет, обеспечивающий ответ на болезнь, не связан с антителами. Он отметил, что плазма помогает, но не всегда. Так, на ранних этапах болезни введение интерферонов наладит положительную динамику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна российская и мировая статистика смертности и заболеваемости от ковида на воскресенье, 17 октября.