Сильный ветер и дождь обещают в Петербурге в воскресенье

Сегодня, 17 октября, в Петербург придет непогода.

Синоптическую ситуацию определит тыловая часть циклона, который уходит на восток. В Северной столице будет переменная облачность и кратковременные дожди. Также ожидается сильный и порывистый ветер. Об этом сообщает метеоролог Михаил Леус на своей странице в Instagram.

Днем будет плюс шесть – восемь градусов, а в Ленинградской области – плюс четыре — девять градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Сибири в ближайшую неделю ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, температура будет разниться с обычной на 10-12 градусов. Специалист имеет в виду Ямал, Красноярский край и запад Якутии. Там термометры покажут ночью минус пять градусов, днем в районе нуля. Максимум составит минус 10.