Вильфанд предупредил о температурных аномалиях на севере Сибири

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях на севере Сибири
Максимум составит минус 10. Фото: Pixabay

На севере Сибири в ближайшую неделю ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, температура будет разниться с обычной на 10-12 градусов. Специалист имеет в виду Ямал, Красноярский край и запад Якутии. Там термометры покажут ночью минус пять градусов, днем в районе нуля. Максимум составит минус 10. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вильфанд отмечает, что температурные аномалии связаны с сильным антициклоном. Также на это влияет вынос теплого воздуха из Средней Азии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник в Европейской России ожидается мокрый снег, который станет первым в этом сезоне. Погода начнет ухудшаться во вторник. Ночью температура упадет ниже нуля, примерно до минус 3 градусов.

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