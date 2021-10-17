Вильфанд пообещал жителям Европейской России первый снег во вторник

Вильфанд сообщил о первом снеге во вторник. Фото: pixabay

Вильфанд сообщил о первом снеге во вторник. Фото: pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник в Европейской России ожидается мокрый снег, который станет первым в этом сезоне.

По данным метеоролога, в воскресенье и понедельник в европейской части России дневная температура воздуха будет держаться на уровне восьми-десяти градусов, однако затем прогнозируется резкое похолодание.

Погода начнет ухудшаться во вторник. Ночью температура упадет ниже нуля, примерно до минус 3 градусов. В ночь на среду будет еще холоднее — до минус 4 градусов.

Первый снег ждет россиян во вторник. Он будет мокрым и быстро растает. Также на дорогах может образоваться гололедица, передает РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что похолодание связано с циклоном, который несет холодные массы с севера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти с 17 по 19 октября.