Вильфанд пообещал жителям Европейской России первый снег во вторник

Вильфанд пообещал жителям Европейской России первый снег во вторник
Вильфанд сообщил о первом снеге во вторник. Фото: pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник в Европейской России ожидается мокрый снег, который станет первым в этом сезоне.

По данным метеоролога, в воскресенье и понедельник в европейской части России дневная температура воздуха будет держаться на уровне восьми-десяти градусов, однако затем прогнозируется резкое похолодание.

Погода начнет ухудшаться во вторник. Ночью температура упадет ниже нуля, примерно до минус 3 градусов. В ночь на среду будет еще холоднее — до минус 4 градусов.

Первый снег ждет россиян во вторник. Он будет мокрым и быстро растает. Также на дорогах может образоваться гололедица, передает РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что похолодание связано с циклоном, который несет холодные массы с севера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти с 17 по 19 октября.

гидрометцентр европейская россия мокрый снег первый снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вильфанд пообещал жителям Европейской России первый снег во вторник
Названы простые способы снизить уровень холестерина в крови
Диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья
В первом тизере фильма «Флэш» показали Бэтмена
Мясников рассказал о правилах лечения коронавируса
Бананы и шпинат советуют есть при дефиците магния в организме
В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползней и проливных дождей
Актриса Пересильд и режиссер Шипенко возвращаются с МКС на Землю