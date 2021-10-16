Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти с 17 по 19 октября

Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти с 17 по 19 октября
В Ленобласти пойдет мокрый снег. Фото: pixabay

МЧС предупредило жителей Ленобласти о мокром снеге, дожде и гололедице. Такая погода ожидается с 17 по 19 октября.

Об этом информирует ГУ МЧС по региону. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ненастная погода начнется в Ленобласти с воскресенья, 17 октября. В последний день недели пройдут дожди, которые местами перейдут в мокрый снег. Вместе с этим ожидается порывистый ветер, скорость которого достигнет 15-17 м/с.

В понедельник, 18 октября, на территории 47 региона пройдут дожди и мокрый снег. В ночное время вновь будет порывистый ветер. В прибрежных районах его скорость составит 15 м/с.

На следующий день, 19 октября, область ждут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах в некоторых районах будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре в воскресенье.

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