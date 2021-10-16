Петербуржцев предупредили о сильном ветре в воскресенье

Петербуржцев предупредили о сильном ветре в воскресенье
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Система предупреждения наводнений Комплекса защитных сооружений Петербурга

В Петербурге ожидается усиление ветра в воскресенье, 17 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 октября в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Его порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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