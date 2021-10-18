Уход за волосами: популярные мифы, в которые мы все еще верим

Уход за собой начинается с головы, говорили наши бабушки. Неудивительно, что сейчас в век победившего маркетинга самых разных средств для волос становится все больше, а достоверной информации – все меньше. Попробуем разобраться с самыми распространенными мифами про уход за волосами.

Чем больше разных уходовых средств — тем лучше

Это один из самых распространенных мифов, которые активно поддерживает современная культура потребления. Тут важно помнить, что в случае с косметикой количество не переходит в качество. Если на вашей полке будет две банки бальзама, то волосы в два раза гуще или длиннее от этого не станут. Сосредоточьтесь на подборе базовых, хорошо работающих средств по уходу за волосами. Новинки вводите постепенно, здраво оценивая их эффект. Если перегрузить волосы косметикой, пользы от этого не будет.

Цена определяет качество

Если бы это было так просто! Как разобраться, в каком случае мы платим за качественные ингредиенты, а в каком — за бренд и красивый флакон? Далеко не всегда, к сожалению, цена и качество – синонимы. Постарайтесь не оценивать продукт по рекламе и стоимости. Обращайте внимание на отзывы и внимательно читайте состав косметики.

Нельзя часто мыть голову

Мыть голову нужно по мере загрязнения. Трихологи и дерматологи заявляют, что здоровье волос и частота их мытья – величины, между собой не связанные. Будете ли вы пользоваться шампунем один раз в неделю или через день — на выработку кожного сала это никак не повлияет. Здесь работают причины совершенно другой природы – гормональный фон, уровень стресса, наследственность и т.д.

Шампунь в уходе роли не играет

Составы для жирных волос или склонных к сухости, для окрашенных локонов или для блонда – очень сильно отличаются. «Да их все из одной бочки разливают», — скажет скептик. И будет не прав. Современный уровень, заданный индустрией красоты, заставляет производителей выпускать все более качественные шампуни, которые решают множество косметических задач. Например, в шампуне для блондинок содержится пигмент, которой позволяет «спрятать» естественную желтизну волос и сохранить красивый оттенок блонда на более долгое время.