Миллион за идею: принц Уильям вручил награды победителям экопремии

На церемонии вручения экологической премии Earthshot Принц Уильям, герцог Кембриджский заявил, что мы живем в «самое важное время в истории человечества». Вместе со своей супругой Кейт Миддлтон он прибыл на первое в истории вручение премии Earthshot Prize Awards. Особое внимание – на дресс-код для гостей. Это, наверное, первое в истории светское мероприятие, на которое приглашенные должны были приехать в той одежде, которую уже носили.

Как отмечают организаторы, большинство гостей последовали за Уильямом и Кейт, демонстрируя этот новый экотренд.

Глобальный экологический конкурс Earthshot Prize Awards – многолетний проект герцога Кембриджского. Победителям было вручено по 1 миллиону фунтов стерлингов за идеи защиты и решения мировых экологических задач.

«Слишком долго мы не делали достаточно, чтобы защитить планету для вашего будущего. Но Earthshot для вас. В ближайшие десять лет будем действовать. Мы собираемся найти решения для восстановления нашей планеты», — заявил принц Уильям.

Первые пять победителей были объявлены на церемонии в Лондоне. Кроме денежных грантов, им была обещана глобальная поддержка для реализации представленных экологических решений.

Так, например, одним из лауреатов стал проект по выращиванию кораллов на суше, чтобы восстановить жизнь в умирающих экосистемах мирового океана. С помощью нового метода можно восстанавливать кораллы до 50 раз быстрее, чем при использовании стандартных технологий.

Накануне премии Earthshot принц Уильям публично раскритиковал космическую гонку и космический туризм. Принц заявил, что величайшие умы мира должны вместо этого сосредоточиться на проблемах Земли. Он предупредил также о росте «климатической тревожности» среди молодого поколения.

«Нам нужны величайшие умы и умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить», — цитирует принца Уильяма The Guardian.

Как рассказывала Gazeta.Spb, королевская семья активно вовлечена в экологическую повестку. Этими вопросами занимался покойный супруг королевы герцогу Эдинбургский, а также принц Чарльз и принц Уильям. В ноябре в Глазго состоится конференция ООН Cop26 по климату, и Ее Величество королева Британии Елизавета II примет у себя мировых лидеров.